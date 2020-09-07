Россиянина, вернувшегося из-за границы, оштрафовали на 15 тысяч рублей

В России назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале "Госуслуги". 15 тысяч рублей за это нарушение обязан заплатить житель Санкт-Петербурга.

"Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа выздоровел после коронавируса, находясь 90 дней в реанимации. Из них 76 дней мужчина был на вентиляции легких, все эти дни он находился лёжа на животе.