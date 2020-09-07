Воронежец выздоровел после коронавируса, находясь 90 дней в реанимации.

"Заболел житель нашего города коронавирусом еще 30 мая. Шестого июня в тяжелом состоянии поступил в отделение "COVID 1" (ОРИТ) нашей больницы. И с этого дня потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые", — говорится в сообщении больницы скорой медицинской помощи №1 города Воронежа на странице во "ВКонтакте" .

Как отмечается в сообщении, из 90 дней в реанимации 76 дней мужчина был на вентиляции лёгких, лёжа на животе.

"В состоянии пациента были дни небольшого улучшения, после чего ему надолго становилось хуже. В итоге медики решили попробовать препарат "сурфактант", который применяется для лечения туберкулёза. Этот препарат надо вводить внутрь лёгких. Врачи-эндоскописты, несмотря на риск, справились. Вот так, "вытащили" человека, без преувеличения, с того света. Девяносто дней в реанимации. Из них 76 дней на вентиляции лёгких, лёжа на животе. В отделении в шутку его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат", — отмечается в сообщении.