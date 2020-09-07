Стали известны новые правила посещения Святой Софии в Стамбуле

Для посещении Святой Софии в Стамбуле ввели дресс-код. В шортах или в короткой юбке теперь в Айя-Софию не пускают.

"В июле самая популярная достопримечательность Турции, побывать в которой ежегодно стремятся более трех миллионов посетителей, официально сменила статус. Музей стал мечетью, где регулярно проходят богослужения. Потому правила посещения Айя-Софии изменились. Теперь в коротких юбках, топиках и шортах туда войти нельзя. За дресс-кодом посетителей строго следят охранники — одетых неподобающе, разворачивают на входе. Как принято не только в Турции, но и России, при посещении мечети или церкви нужно покрыть голову платком и прикрыть одеждой открытые участники тела. Если раньше туристов, например, как в Голубой мечети напротив, выручали многоразовые брюки, юбки и платки, которые можно было бесплатно взять напрокат, то из-за угрозы коронавируса такого сервиса больше нет", — говорится в публикации на сайте Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

АТОР отмечает, что у входа в Святую Софию сейчас можно купить одноразовые платки за пять лир (около 50 рублей) и специальный комбинезон, который обойдется в 20 турецких лир (около 200 рублей). Сам вход в мечеть стал бесплатным. Раньше за посещение музея приходилось платить 20 долларов США.