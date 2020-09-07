Несколько школ в России перешли на дистанционное обучение из-за COVID

Три школы в России перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Решение о закрытии образовательных учреждений приняли власти Башкирии.

Речь идёт о сельских школах. В общей сложности на "удалёнку" перешли больше 300 учеников.

"На дистанционное обучение перешли 323 ученика из школ Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов Башкирии. Каждый случай отрабатываем по алгоритму, в течении двух часов уведомляем территориальный Роспотребнадзор, больницы, сразу проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, при необходимости выводим на дистанционный режим. То же самое по дошкольным учреждениям", — рассказал министр образования региона Айбулат Хажин.

Отмечается, что коронавирус подхватили старшеклассники. Вовремя предпринятые меры позволили не допустить вспышки инфекции.

Напомним, что в России учеников не обязывают носить маски в школе. Детей разделили на потоки, уроки начинаются в разное время, каждый класс получил отдельный кабинет. Всё это минимизирует контакты учащихся и снижает риск распространения коронавируса.