Москалькова: отцам тоже надо выплачивать матпомощь

Уполномоченная по правам человека в России уверена, что отцы, сами воспитывающие детей, также имеют право на материнский капитал.

С этим заявлением Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.