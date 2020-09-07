Уполномоченная по правам человека в России уверена, что отцы, сами воспитывающие детей, также имеют право на материнский капитал.
С этим заявлением Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Вот сегодня я обратилась к премьер-министру в защиту прав отцов, одиноко воспитывающих своих детей и не имеющих право на материнский капитал, семейный капитал, потому что их мама не имела гражданство (РФ) или умерла", — сказала Татьяна Москалькова.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.