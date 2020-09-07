Правозащитница Виктория Данильченко рассказала, что теперь можно в качестве доказательства представить в суд скрин переписки в соцсетях или мессенджерах. Но есть несколько условий. К примеру, скрин должен быть нотариально заверен. А номер, привязанный к аккаунту, — принадлежать тому, кто пишет.

"В настоящее время закон содержит категорию "иных доказательств", к которым и относятся все электронные улики. Переписка в мессенджерах, электронной почте признается доказательством в суде при соблюдении ряда требований: она должна быть относимой, допустимой и достоверной", — объясняет адвокат Виктория Данильченко.

"Кроме того, должны быть четко установлены отправитель и получатель сообщения. На сегодняшний день многие мессенджеры привязаны к номеру телефона. Если этот номер зарегистрирован на лицо, которое реально вело данную переписку, то проблем не возникнет. Но если номер принадлежит другому лицу или организации, то приобщение переписки к доказательствам может быть весьма проблематичным", — говорит правозащитница.