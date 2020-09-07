Россияне согласны на новую самоизоляцию, если понадобится

Жители России готовы к новому режиму самоизоляции в случае прихода второй волны пандемии коронавируса.
Об этом говорят итоги проведенного Фондом "Общественное мнение" опроса.
Согласно опубликованному ФОМ документу,
"Слухи о второй волне COVID-19 все время ходят, большинство готово отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, но не готово снова к режиму нерабочих дней. Весной он тоже болезненнее всего воспринимался населением", — прокомментировал итоги опроса Григорий Кертман, социолог Фонда.
По его словам, те, кто уверен в необходимости "если вдруг ситуация начнет ухудшаться" повторного введения ограничительных мер считают, будто вторая волна принесет "более тяжёлые последствия".
При этом
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.