Ранее доктор Леонид Рошаль по оценке причин состояния Алексея Навального предложил создать экспертную группу, куда войдут немецкие и российские медики.

Супруга политика Юлия Навальная отвергла предложение врача и жестко ответила ему.

"Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали", — утверждает жена оппозиционера.

"Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте", — пояснила Навальная.