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Корги, такса и терьер: идеальные городские собаки

Общество

Глава РКФ (Российской кинологической федерации) Владимир Голубев объяснил, что городские собаки должны быть некрупными. Это первое условие. Также они должны быть неприхотливы в уходе и содержании. К примеру, не требовать длительных активных прогулок каждый день. И также они должны хорошо поддаваться дрессировке.

"Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе", — призвал Голубев.

Идеально подходят корги, пудели, таксы и йоркширские терьеры. Ещё кинолог назвал шпицев и французских бульдогов.

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