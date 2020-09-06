Представитель МИД России Мария Захарова отредактировала свою публикацию, которая вызвала неоднозначную реакцию у сербских политиков.
Она написала, что её пост "неправильно истолковали".
"Единственное, что в ней (в фотографии - Прим. ред.) содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности, а это неприемлемо", — добавила чиновница в публикацию.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.