Пандемия коронавируса не изменила кардинально жизнь россиян и совсем скоро она вернется в привычное русло.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Этого не было, что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, отраслей. И, кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим", — объяснил президент.