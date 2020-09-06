Психолог Светлана Филатова объяснила, что порой мы можем выглядеть злыми, стервозными, презрительными и т. д., совершенно не замечая этого. Всё дело в мимике, в напряжённом лице. Например, мы можем поджимать губы, хмуриться или щуриться. И тогда выглядим недружелюбно. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться расслаблять лицо, чаще улыбаться и делать специальную гимнастику.
"В чем отличие такого (злого — Прим. ред.) лица — это напряженное нижнее веко, неулыбающиеся глаза, чаще всего — поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа", — отметила Филатова.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.