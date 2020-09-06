Вчера глава Днепра Борис Филатов встречался с горожанами для обсуждения текущих вопросов. На эту же встречу пришли и противники мэра. Один из них кинул в Филатова банку с зелёнкой, и та растеклась по одежде градоначальника. На произошедшее он ответил только обвинением в бессилии своих оппонентов.

"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты — реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они — мрази. И идиоты". Друзья мои, они — в агонии.

Они придумали всё, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги "активистов" и "общественников". Единственное, на что они остались способны — это кидаться зеленкой", — написал градоначальник в Facebook.