Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в целом положительно оценил ситуацию по заболеваемости коронавирусом. Он сказал, что происходящее постоянно держится на контроле. И если выявлены случаи заражения, класс уходит на удалённое обучение. Однако, по словам Глушко, такие случаи — редкость.
"Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть. Именно такие случаи пока, слава богу, единичные", — заявил Глушко
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.