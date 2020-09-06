Дмитрий Глушко: случаи распространения Сovid-19 единичны

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в целом положительно оценил ситуацию по заболеваемости коронавирусом. Он сказал, что происходящее постоянно держится на контроле. И если выявлены случаи заражения, класс уходит на удалённое обучение. Однако, по словам Глушко, такие случаи — редкость.