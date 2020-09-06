Роман Вильфанд: скоро в Москве резко похолодает

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждёт гостей и жителей столицы на следующей неделе. Он отметил, что в начале недели температура начнёт постепенно понижаться. А к концу недели достигнет показателей сезонной нормы. Это значит, что температура понизится примерно на десять градусов.