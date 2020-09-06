Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждёт гостей и жителей столицы на следующей неделе. Он отметил, что в начале недели температура начнёт постепенно понижаться. А к концу недели достигнет показателей сезонной нормы. Это значит, что температура понизится примерно на десять градусов.
"Конечно, только недавно было лето, и нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живем на 55-й параллели, и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", — рассказал Роман Вильфанд.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.