Вдова Бориса Клюева получит квартиру в Италии

Стало известно, что отойдет вдове актера Бориса Клюева: жена великого актера получит уютную квартиру в Гурзуфе, элитные апартаменты на Старом Арбате и жилье в Италии.

Напомним, что актер умер недавно, перед этим всю жизнь сыграв десятки потрясающих ролей, в том числе в сериале "Воронины", а также в советской адаптации фильмов о Шерлоке Холмсе.