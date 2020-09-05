Во вторник в Краснопресненском пройдет последнее и решающее заседание, которое решит судьбу Михаила Ефремова.

Друг актера Иван Охлобыстин дал комментарий по ситуации:

"8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего, недаром он сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер"