Митрополит не одобрил идею создать военный вариант священного облачения

Один из российских священнослужителей, митрополит Иларион негативно высказался о замысле создать облачение особого вида для тех, кто служит при армии. А после добавил, что в этом нет никакой необходимости. Потому что священник вполне может носить армейскую одежду, если будет в этом острая нужда.