Один из российских священнослужителей, митрополит Иларион негативно высказался о замысле создать облачение особого вида для тех, кто служит при армии. А после добавил, что в этом нет никакой необходимости. Потому что священник вполне может носить армейскую одежду, если будет в этом острая нужда.
"Я думаю, что у священников при исполнении ими их прямых служебных обязанностей есть то облачение, которое сформировалось в течение веков. И священнослужители в армии, когда они занимаются пастырским окормлением военнослужащих, они, конечно, должны носить свою форму, а не какой-то гибрид военной формы с церковной священнической рясой", — сказал священнослужитель.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.