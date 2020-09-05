Опасная находка: чем грозит найденный телефон

Сотрудник пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова поделилась советом, как нужно поступить, найдя гаджет в общественном месте.

Как бы вам ни хотелось забрать его, делать этого ни за что нельзя. Более того, его лучше вообще обойти стороной. Потому что в лучшем случае вы можете стать жертвой мошенничества, а в худшем — расстаться с жизнью. Ведь телефон может быть "начинён" взрывчаткой.