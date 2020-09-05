Сотрудник пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова поделилась советом, как нужно поступить, найдя гаджет в общественном месте.
Как бы вам ни хотелось забрать его, делать этого ни за что нельзя. Более того, его лучше вообще обойти стороной. Потому что в лучшем случае вы можете стать жертвой мошенничества, а в худшем — расстаться с жизнью. Ведь телефон может быть "начинён" взрывчаткой.
"Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придётся доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения", — предостерегает эксперт.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.