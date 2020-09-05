Теперь и в Питере: сегодня открывается музей Яндекса

Компания "Яндекс" открывает сегодня второй собственный музей и при нём магазин. В культурном пространстве можно будет увидеть интересную технику. Например, первые эппловские компьютеры и игровые приставки. И даже воспользоваться ими. А магазин порадует глаз не только хорошим ассортиментом, но и интересным дизайном.

Первый подобный музей был открыт в Москве.