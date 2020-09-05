Компания "Яндекс" открывает сегодня второй собственный музей и при нём магазин. В культурном пространстве можно будет увидеть интересную технику. Например, первые эппловские компьютеры и игровые приставки. И даже воспользоваться ими. А магазин порадует глаз не только хорошим ассортиментом, но и интересным дизайном.
Первый подобный музей был открыт в Москве.
"Современный дизайн магазина украшают элементы старой петербуржской квартиры: старинная печь, высокие белые двери и деревянные столы, и тумбы с выдвижными ящиками", — рассказали в компании.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.