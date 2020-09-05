В интернете опасность поджидает на каждом шагу даже опытных и взрослых пользователей, не говоря уже о детях.
Об этом РИА Новости сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По его словам, дети не всегда могут оценить опасность, которая исходит от анонимных лиц, выдающих себя за других людей. Часто в доверие к подросткам втираются мошенники, чтобы затем завладеть личной информацией детей и их семьи.
"Основные признаки того, что с ребенком общается такой преступник -- у подростка радикально меняется поведение, например, он начинает часто беспокоиться, нервничает, никогда не оставляет свой мобильный телефон без присмотра или часто "исчезает" (прячется) вместе с ним", — пояснил эксперт.
"Что могут сделать родители? Во-первых, если ребенок еще позволяет, можно установить настройки приватности в мессенджерах и социальных сетях. Например, чтобы только друзья и люди из списка контактов могли видеть личную информацию, просматривать статус ребенка, онлайн он или нет; чтобы контактировать с ребенком (писать сообщения, оставлять комментарии) также могли только знакомые. Так злоумышленник не сможет связаться с ребенком, воспользоваться его личной информацией", — советует Федоров.
"Во-вторых, можно ограничить круг скачиваемых приложений, чтобы было можно установить только программы из семейных категорий. Например, в App Store есть категория "Дети", в Google Play Store -- категория "Приложения для всей семьи". В-третьих, можно установить антивирус -- многие из них умеют распознавать и блокировать фишинговые сообщения", — добавил он.
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