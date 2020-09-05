Названы способы защитить ребёнка от кибермошенников

В интернете опасность поджидает на каждом шагу даже опытных и взрослых пользователей, не говоря уже о детях.

Об этом РИА Новости сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По его словам, дети не всегда могут оценить опасность, которая исходит от анонимных лиц, выдающих себя за других людей. Часто в доверие к подросткам втираются мошенники, чтобы затем завладеть личной информацией детей и их семьи.