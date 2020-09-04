Молодым специалистам будут доплачивать по 12 тысяч рублей в месяц

С 2 сентября россиянам будут начислять новую ежемесячную денежную выплату.

Право на прибавку к заработной плате в размере 12 тысяч имеют право молодые специалисты, работающие по профессии, которая относится к числу социально или экономически значимых в стране.

Данная мера поддержки касается выпускников вузов и средних профессиональных заведений, лиц, которым не исполнилось 30 лет. Опыт работы не имеет значения.

Этим гражданам государство в течение года будет доплачивать по 12 тысяч рублей к зарплате. Если сотрудник вынужден переехать в другой город и при этом ему не предоставляют жильё от предприятия, то размер выплаты будет увеличен до 22 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российское правительство намерено рассмотреть вопрос продления выплат медицинским работникам за работу с коронавирусными пациентами.