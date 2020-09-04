Половина россиян мечтает жить на пенсии у моря

Значительная часть россиян мечтает после выхода на пенсию переехать на постоянное место жительства в регионы и страны, граничащие с морем.

"Почти половина россиян (48,3%) мечтают на пенсии переехать к морю насовсем, а каждый пятый (21,4%) хотел бы жить у моря, но не в России. Пятая часть участников опроса (22,8%) на пенсии желают ездить в экскурсионные и образовательные туры, еще 18,3% респондентов предпочли бы пляжный отдых", — свидетельствуют данные совместного опроса НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

Велико число соотечественников, которые мечтают, как и европейские пенсионеры, отправляться в путешествия или на курорты.