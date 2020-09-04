Значительная часть россиян мечтает после выхода на пенсию переехать на постоянное место жительства в регионы и страны, граничащие с морем.
"Почти половина россиян (48,3%) мечтают на пенсии переехать к морю насовсем, а каждый пятый (21,4%) хотел бы жить у моря, но не в России. Пятая часть участников опроса (22,8%) на пенсии желают ездить в экскурсионные и образовательные туры, еще 18,3% респондентов предпочли бы пляжный отдых", — свидетельствуют данные совместного опроса НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.
Велико число соотечественников, которые мечтают, как и европейские пенсионеры, отправляться в путешествия или на курорты.
"Лучшими курортами для отдыха на пенсии в России респонденты назвали Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). При этом только треть опрошенных (30,8%) считают туризм доступным или скорее доступным для пенсионеров", — отмечается в исследовании.
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