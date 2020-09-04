Посвящённые Александру Невскому турмаршруты появятся в Ленобласти

Туристические маршруты по местам, связанным с Александром Невским и Петром Великим, создадут в Ленобласти к юбилеям этих исторических фигур.

"В 2021 году будем отмечать 800-летие со дня рождения Cвятого благоверного князя Александра Невского. Маршрут будет включать церковь Cвятого Георгия в Староладожской крепости, где был освящен меч князя. В одной из башен крепости планируется создать музей, посвященный дружине Александра Невского. Второй точкой маршрута будет Тосно, где молился Александр Невский. Там будет создан сквер в форме креста, внутри установят бронзовый памятник Александру Невскому, часовню, а в углах креста будут стоять копии храмов, которые связаны с его жизнью и подвигами", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2022 году будет праздноваться 350-летие Петра Великого. Как сообщил Дрозденко, Петровский маршрут будет водным.