Масочный режим вернулся в Прагу

Власти чешской столицы возобновили обязательное ношение медицинских масок в магазинах и школах города.

"Ношение медицинских масок в магазинах и торговых центрах будет обязательным в Праге с 9 сентября, во внеклассных помещениях детских учебных заведений — с 14 сентября. Кроме того, с 9 сентября в столице Чехии будет ограничена работа ночных баров. Они будут закрыты с полуночи до 06:00", — сообщило на своём сайте Чешское радио, перевод публикации которого сделало агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября возобновилось требование по обязательному ношению медицинских масок в общественном транспорте, а также в государственных, медицинских и социальных учреждениях столицы Чешской республики.