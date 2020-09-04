Помощник главы государства Владимир Мединский заявил, что ему не хватает времени на то, чтобы хорошо исполнять свои обязанности и одновременно вести несколько блогов. Именно поэтому политик принял решение, что теперь он будет вести только одну личную страничку в соцсети "Инстаграм". А остальные либо удалит, либо передаст другим людям.
"Дорогие подписчики, это мой последний блог в "Твиттере". Личный блог останется только в "Инстаграме". Этот аккаунт переходит в распоряжение Российского военного исторического общества", — написал Мединский в Twitter.
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