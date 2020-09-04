Владимир Мединский: на соцсети времени нет

Помощник главы государства Владимир Мединский заявил, что ему не хватает времени на то, чтобы хорошо исполнять свои обязанности и одновременно вести несколько блогов. Именно поэтому политик принял решение, что теперь он будет вести только одну личную страничку в соцсети "Инстаграм". А остальные либо удалит, либо передаст другим людям.