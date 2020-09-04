В ЦИК задумались, как совместить трёхдневное голосование с учёбой

В Центризбиркоме РФ проанализируют опыт совмещения школьных занятий с днями досрочного голосования, поскольку половина избирательных участков в стране находится в школах.
"В будущем зафиксирована возможность трехдневного голосования, если говорить о той дате, которая закреплена в законе, это третье воскресенье сентября, результат этого года будет внимательно проанализирован, в том числе законодателем. Если он посчитает, что нужны какие-то коррективы, он их внесёт. Мы в данной ситуации будем ждать и тоже вносить свои предложения", — заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее Председатель ЦИК Элла Памфилова обращалась к Министерству просвещения с просьбой решить вопрос, чтобы выборы 11, 12 ,13 сентября и школьные занятия в эти дни не помешали друг другу.
"Поток избирателей и школьников нужно разводить. Примерно половина участков в России находятся в помещении школ, поэтому подход должен быть общим. Этот вопрос прорабатывался заблаговременно вместе с Министерством просвещения и высшими должностными лицами субъектов, где проходят выборы. Мы эту тему обсудили и наметили те варианты, чтобы организация голосования не мешала учебному процессу, а учебный процесс не создавал помехи для голосования избирателей", — сообщила Гришина.
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