Сергей Собянин отлично справляется со своими обязанностями, по мнению главы государства. Владимир Путин высоко оценил успехи мэра Москвы в ходе видеоконференции. Также он отметил, что от самочувствия столицы во многом зависит и самочувствие всей России.

"Желаю вам успехов в этом и всем московским преподавателям и высшей школы, и среднего звена, и начальных школ. Я знаю, как много Ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше. От того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны", — сказал Путин.