В Ленинградской области антимонопольщики возбудили дело на известного видеоблогера Анастасию Ивлееву из-за рекламы алкоголя.
"На YouTube-канале "Настя Ивлеева" зафиксирован видеоролик от 24.10.2019 "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви…" с рекламой итальянского вермута. Канал принадлежит ИП Узенюк А. В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области. Согласно закону "О рекламе", реклама алкоголя в сети Интернет запрещена ", — сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
В видеоролике демонстрируется, как готовится алкогольный коктейль с вермутом, этикетка открыто показывается, подчеркнули в УФАС.
"В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара — в данном случае алкогольного напитка определенной марки", — говорится в сообщении УФАС.
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