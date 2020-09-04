На блогера Настю Ивлееву открыли дело за незаконную рекламу

В Ленинградской области антимонопольщики возбудили дело на известного видеоблогера Анастасию Ивлееву из-за рекламы алкоголя.

"На YouTube-канале "Настя Ивлеева" зафиксирован видеоролик от 24.10.2019 "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви…" с рекламой итальянского вермута. Канал принадлежит ИП Узенюк А. В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области. Согласно закону "О рекламе", реклама алкоголя в сети Интернет запрещена ", — сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

В видеоролике демонстрируется, как готовится алкогольный коктейль с вермутом, этикетка открыто показывается, подчеркнули в УФАС.