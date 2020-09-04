Владимир Познер дал негативную оценку тому, что происходит в Соединённых Штатах. Он отметил, что сейчас страна находится в плачевном состоянии и что он не помнит подобного практически за всю историю. Кроме того, Познер считает, что перспективы у США также неутешительные. Больше её нельзя назвать мировым лидером.

"Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так", — сказал журналист.

"У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была", — отметил он.