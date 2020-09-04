Минэкологии: не нужно кормить диких птиц

Минэкологии РФ попросило всех граждан не подкармливать диких птиц, в частности, уток. Несмотря на то что это может показаться добрым делом, в реальности вредит здоровью птиц. Кроме того, утки могут из-за кормления не начать сезонную миграцию.