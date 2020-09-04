Минэкологии РФ попросило всех граждан не подкармливать диких птиц, в частности, уток. Несмотря на то что это может показаться добрым делом, в реальности вредит здоровью птиц. Кроме того, утки могут из-за кормления не начать сезонную миграцию.
"В ходе осмотра прибрежных зон наблюдатели видели, как десятки жителей кормят хлебом уток, которые охотно принимают угощение. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как перекармливание может спровоцировать у птиц нежелание улетать", — объяснили специалисты.
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