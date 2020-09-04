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Утончённость и безупречный стиль: специалист оценила имидж Тихановской

Общество

Дженнифер Грант, специалист по стилю, положительно оценила то, как выглядит и одевается Светлана Тихановская. Стилист отметила, что лидер оппозиции сохраняет естественность и имеет хороший вкус, а также харизму и обаяние.

Утончённость и безупречный стиль: специалист оценила имидж Тихановской

"Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики. Я думаю, что Светлана могла бы выиграть от превращения своего имиджа в уникальный стиль, характерный именно для неё", — сказала Грант.

"У неё прекрасная внешность, и я могу представить её в городском или классическом стилях. Облегающие платья до колена сочных цветов с качественным аксессуарами и минимум ювелирных украшений. Ей лучше, когда волосы не закрывают лицо", — считает имиджмейкер.

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