В Техасе обнаружили полотно XIX века, которое исчезло в начале нулевых. Картина была украдена из итальянского аббатства, которое находится на северо-востоке. Первые сведения о картине после кражи стали известны спустя 13 лет. Оказалось, её приобрёл состоятельный житель Далласа.
"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Далласе, штат Техас, в среду обнаружила картину XIX века, которая в мае 2002 года была похищена из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена (северо-восток страны)", — говорится в сообщении службы.
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