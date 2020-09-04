Украли в Италии, нашли в Техасе: история "Вознесения Девы Марии"

В Техасе обнаружили полотно XIX века, которое исчезло в начале нулевых. Картина была украдена из итальянского аббатства, которое находится на северо-востоке. Первые сведения о картине после кражи стали известны спустя 13 лет. Оказалось, её приобрёл состоятельный житель Далласа.