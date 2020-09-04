Сергей Шойгу посетовал на то, что некоторые туристы не убирают после себя мусор и относятся к природе очень небрежно. Именно поэтому глава Русского географического общества рад, что не все уголки России доступны для посещения, они остаются чистыми и нетронутыми.

"Может, и хорошо, что куда-то ещё попасть нельзя. У меня на родине, в Сибири, есть места, где я ещё школьником мог дни проводить, наблюдая за дикой природой: утром одни животные из тайги выходят, к вечеру — другие. И я с восторгом об этих местах всем рассказывал. А сейчас я приезжаю туда: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано всё. И ты думаешь: "Ну зачем я всем рассказал об этом уникальном месте?" — говорит Шойгу.