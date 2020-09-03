Малоимущие семьи получат от 30 тысяч на решение текущих проблем

Малоимущие семьи в России, которые заключают с государством социальный контракт, смогут тратить деньги по своему усмотрению.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу с сегодняшнего дня, 4 сентября.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Социальный контракт -это договор, который малоимущая семья (подтвержденный доход которой меньше регионального прожиточного минимума) заключает с органами соцзащиты по месту жительства. До сегодняшнего дня деньги, по нему полученные, можно было расходовать только на трудоустройство или переобучение.

На что можно тратить пособие

Теперь деньги, полученные в качестве социальной материальной помощи, семья может расходовать на решение практически любых своих проблем: от сбора детей в школу до открытия бизнеса.

Сколько "стоит" социальный контракт

Сколько конкретно денег сможет получить малоимущая семья, заключившая социальный контракт с государством, зависит от региона проживания. И точную сумму назовут в департаменте социальной защиты.

Например,

в Ростовской области — 60 тысяч,

в Волгоградской — 40 тысячами,

в Вологодской от 12 до 100 тысяч,

в Нижегородской области сейчас это пособие увеличено в 2,5 раза — на руки можно получить до 250 тысяч рублей.

В среднем по стране данная мера поддержки составляет 30 тысяч рублей.