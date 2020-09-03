Малоимущие семьи получат от 30 тысяч на решение текущих проблем

Малоимущие семьи в России, которые заключают с государством социальный контракт, смогут тратить деньги по своему усмотрению.
Соответствующее постановление правительства вступает в силу с сегодняшнего дня, 4 сентября.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Социальный контракт -это договор, который малоимущая семья (подтвержденный доход которой меньше регионального прожиточного минимума) заключает с органами соцзащиты по месту жительства. До сегодняшнего дня деньги, по нему полученные, можно было расходовать только на трудоустройство или переобучение.
Теперь деньги, полученные в качестве социальной материальной помощи, семья может расходовать на решение практически любых своих проблем: от сбора детей в школу до открытия бизнеса.
Сколько конкретно денег сможет получить малоимущая семья, заключившая социальный контракт с государством, зависит от региона проживания. И точную сумму назовут в департаменте социальной защиты.
Например,
В среднем по стране данная мера поддержки составляет 30 тысяч рублей.
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