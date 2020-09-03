В Петербурге начался закрытый показ фильма "Шугалей-2"

На минувшей неделе популярные российские блогеры, известные общественные деятели и звёзды шоу-бизнеса присоединились к флэшмобу, приуроченного к скорому выходу на экраны остросюжетного фильма "Шугалей-2". Премьера киноленты назначена на 6 сентября, но сегодня в Санкт-Петербурге проходит закрытый показ, на который приглашены видные общественники, политики и деятели культуры.

В основу сценария "Шугалей-2" легла реальная история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В начале 2019 года они отправились в Ливию с согласия так называемого Правительства национального согласия (ПНС) для изучения общественного мнения при подготовке президентских выборов в стране.

Однако вскоре после прилёта социологи были схвачены боевиками одной из подконтрольных ПНС группировок и брошены в частную тюрьму "Митига". До сих пор Шугалею и Суэйфану не предъявлено каких-либо обвинений. При этом западные страны, расценивающие ПНС как легитимное правительство Ливии, не предпринимают каких-либо усилий для освобождения россиян, а также граждан других стран, находящихся в "Митиге" в качестве заложников.

Авторы дилогии "Шугалей" своими фильмами хотят привлечь внимание россиян и мировой общественности к сложившейся ситуации и тем самым поспособствовать скорейшему освобождению россиян.

Ранее закрытый показ уже состоялся в Сыктывкаре, где зрители позитивно восприняли ленту. Многих восхитила не только героическая история, но и высочайшее качество фильма в целом.