Только восемь регионов России могут обеспечить сирот жильём

В нынешнем году только восемь регионов смогут обеспечить всех состоящих на учете сирот жильём. Более 280 тысяч детей-сирот стоят в очереди на получение жилплощади. Кому-то из них придётся ждать 15 лет.

"Только восемь регионов смогут обеспечить всех состоящих на учёте жильем. Срок ожидания в ряде регионов составляет от трех до пяти лет, а в некоторых при текущем финансировании сиротам придется ждать своей очереди до 15 лет. В настоящее время в списках на получение жилья числится более 280 тысяч человек. Ежегодно обеспечиваются жильем меньше 10 процентов из числа стоящих на очереди", — заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Правительство России недавно выделило регионам на эти цели 2,3 миллиарда рублей. По словам вице-спикера Совфеда, субсидии из этой суммы получат только десять регионов страны.