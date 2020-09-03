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"Будем учиться у Ботсваны": Совфед пристыдил "Сколково" за рейтинг элит

Общество

Сенатор оценил рейтинг качества элит, который составили сотрудники швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления "Сколково".

"Честно говоря, даже оценивать здесь смешно", — сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее сообщалось, что в рейтинге Россия заняла 23 место. На одной строчке оказалась также африканская страна Ботсвана. Исследования провели в 32 странах.

"Ну, видимо, раз мы ниже Ботсваны, наверное, нужно поучиться у Ботсваны запускать космические корабли, разрабатывать вакцины впервые в мире от COVID-19, делать сенсационные открытия. Я удивляюсь, как "Сколково" могло повестись вот на такую разработку. Я думаю, что эти ученые, которые делают такие доклады, работают в области какой-то фантастики, а не в области реальной жизни", — заявил Джабаров в комментарии РБК.

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