Вчера сайт Диктантпобеды.рф был недоступен в течение некоторого времени. Причиной этому стала кибератака на него. В партии "Единая Россия" считают, что это сделали те же люди, кто и всегда атакует сайты с патриотической направленностью.

"Мы сейчас со специалистами изучаем причину явлений. Но с высокой долей вероятности могу предположить, что истоки лежат там же, где истоки DDoS-атак на другие сайты патриотической направленности", — сказал замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.

"С 09.00 по московскому времени на сайт диктантпобеды.рф началась массовая DDoS-атака роботизированными системами. Более 50% трафика составили роботы, целью которых было парализовать работу сайта. Это привело к перегрузке серверных системы, каналов связи, баз данных сайта. Сайт был недоступен в течение часа", — сказал руководитель IT-проектов ЕР Вячеслав Сатеев.