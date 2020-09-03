Просто растворите его: лёгкий способ проверить качество кофе

Не всегда можно верить рекламе или написанному на упаковке. Но всегда можно проверить качество того или иного продукта. Например, чтобы проверить, насколько хорош растворимый кофе, можно просто растворить его в холодной воде. Если растворится полностью — кофе качественный. Останется осадок — в кофе есть примеси, которых в хорошем продукте быть не должно.