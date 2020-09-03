Не всегда можно верить рекламе или написанному на упаковке. Но всегда можно проверить качество того или иного продукта. Например, чтобы проверить, насколько хорош растворимый кофе, можно просто растворить его в холодной воде. Если растворится полностью — кофе качественный. Останется осадок — в кофе есть примеси, которых в хорошем продукте быть не должно.
"Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе", — сказала специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.