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Валдин: Ликвидация одного налога приведёт к появлению другого

Общество

Ни один налог в России нельзя отменить без последствий. При этом каждое такое решение носит не экономический, а политический характер.

Валдин: Ликвидация одного налога приведёт к появлению другого

Такого мнения придерживается эксперт в Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

"Как говорили независимо друг от друга Ломоносов и Лавуазье, в этом мире ничего не исчезает просто так, чтобы не появиться в другом месте. В условиях общего повышения налоговой нагрузки, я сильно сомневаюсь, что ликвидация одного налога не приведет к тихому появлению трех других. Это чистая политика", — пояснил эксперт.

Напомним, сегодня депутаты фракции ЛДПР направили на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий отмену транспортного налога. По их мнению, в стране происходит двойное налогообложение автовладельцев — раз в год они платят транспортный налог и за акцизный сбор, заправляясь топливом.

Ранее с аналогичным предложением выступали представители фракции "Единой России". Тогда ответ дало Министерство финансов. В ведомстве подчеркнули, что отмена транспортного налога приведёт к сокращению доходной части соответствующих бюджетов не менее, чем на 160 миллиардов рублей в год.

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