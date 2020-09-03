Пока не будет коллективного иммунитета, вспышки будут, считает депутат

Со стартом учебного года в России начал увеличиваться ежедневный прирост коронавирусных больных. Если два дня назад их было 4729 человек за сутки, то 2 сентября сообщалось уже о 4952 новых случаях, а сегодня оперативный штаб сообщил о приросте инфицированных в 4995 человек.

По мнению члена комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, нужно понаблюдать за ситуацией хотя бы пару недель.

"Если будет нарастать, особенно если будут вспышки в школах, то уже отработан план. Если будет где-то инфекция, то на "удалёнку" уходят сначала классы. Сейчас образовательный процесс поставлен таким образом, что дети отдалены друг от друга. На учебе они друг с другом не контактируют, только внутри класса. Но за пределами школы, безусловно, они контактируют и друг с другом, и с другими людьми. Я сама сейчас прошла все школы и видела, что туда не пускают взрослых. Дети заходят отдельными партиями. Во времени они разделены. Территориально они тоже отделены друг от друга. Давайте две недели мы посмотрим, как это будет происходить", — предложила депутат.

Она напомнила, что сейчас дети возвращаются из поездок по России, миру, где санэпидрежим соблюдается крайне условно. И, вероятнее всего, пока не будет коллективного иммунитета выше 60% или не пройдёт массовая вакцинация, вспышки коронавируса не исключены.