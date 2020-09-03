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Пока не будет коллективного иммунитета, вспышки будут, считает депутат

Общество

Со стартом учебного года в России начал увеличиваться ежедневный прирост коронавирусных больных. Если два дня назад их было 4729 человек за сутки, то 2 сентября сообщалось уже о 4952 новых случаях, а сегодня оперативный штаб сообщил о приросте инфицированных в 4995 человек.

Пока не будет коллективного иммунитета, вспышки будут, считает депутат

По мнению члена комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, нужно понаблюдать за ситуацией хотя бы пару недель.

"Если будет нарастать, особенно если будут вспышки в школах, то уже отработан план. Если будет где-то инфекция, то на "удалёнку" уходят сначала классы. Сейчас образовательный процесс поставлен таким образом, что дети отдалены друг от друга. На учебе они друг с другом не контактируют, только внутри класса. Но за пределами школы, безусловно, они контактируют и друг с другом, и с другими людьми.

Я сама сейчас прошла все школы и видела, что туда не пускают взрослых. Дети заходят отдельными партиями. Во времени они разделены. Территориально они тоже отделены друг от друга. Давайте две недели мы посмотрим, как это будет происходить", — предложила депутат.

Она напомнила, что сейчас дети возвращаются из поездок по России, миру, где санэпидрежим соблюдается крайне условно. И, вероятнее всего, пока не будет коллективного иммунитета выше 60% или не пройдёт массовая вакцинация, вспышки коронавируса не исключены.

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