Онлайн-сервис составил рейтинг самых некрасивых станций метро в РФ

В перечень городов, где, по мнению пассажиров, находятся самые некрасивые и неудобные российские станции метрополитенов, попали Москва, Казань, Нижний Новгород, Петербург, Самара, Новосибирск и Екатеринбург.

"Лидирует в антирейтинге московская станция "Выхино". Более 50% опрошенных назвали ее самой неудобной и некрасивой станцией метро. На вторую строчку рейтинга встала станция "Козья Слобода" в Казани. На третьем месте оказалась станция "Двигатель Революции" в Нижнем Новгороде. Четвертое место досталось станции "Девяткино" Петербургского метрополитена", — говорится в результатах опроса пассажиров, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Затем в списке следуют самарская станция "Победа", новосибирская "Маршал Покрышкин" и "Уральская" - в Екатеринбурге.