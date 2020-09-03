Инвалидность — не приговор: о чём новый проект Алексея Горшенина

Инвалидность — это не приговор. И вновь это доказано в проекте фотографа и дизайнера Алексея Горшенина. Он опубликовал истории людей, которые нашли свою любовь и счастливы, невзирая ни на что. И инвалидность не стала им в этом помехой.

В ходе проекта интервью дали как обычные люди, так и известные актёры, писатели и другие деятели искусств.