Инвалидность — это не приговор. И вновь это доказано в проекте фотографа и дизайнера Алексея Горшенина. Он опубликовал истории людей, которые нашли свою любовь и счастливы, невзирая ни на что. И инвалидность не стала им в этом помехой.
В ходе проекта интервью дали как обычные люди, так и известные актёры, писатели и другие деятели искусств.
"Не нужно перекладывать ответственность на партнера только потому, что он здоровый, а ты инвалид. Важно быть терпимым к другому — у каждого бывает не очень хорошо на душе. Уметь поддержать и просто уметь быть рядом — сердцем", — сказала слепоглухая актриса и писательница Ирина Поволоцкая.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.