Актриса Анна Снаткина с её мужем Виктором Васильевым поделились фотографией дочки-первоклассницы. Это одна из самых "скрытных" семейных пар российского шоу-бизнеса, и дочку Веронику они прятали от чужих глаз шесть лет.

"Мы ждали, когда дочка подрастет и сама поймет, хочет ли она появляться перед теле- и фотокамерами, чтобы это было ее желание, а не наше с Витей. Еще мы не торопились показывать дочь публике, потому что видели, как скованно чувствуют себя многие дети перед камерами, как не хотят позировать", — призналась Анна.