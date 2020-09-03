Разработчики "Новичка": наш препарат убил бы Навального сразу

Одна из главных тем новостной повестки в европейских СМИ — "открытие" немецких медиков: Алексея Навального отравили "Новичком".

Берлин настаивает на том, что лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах "российского оппозиционера" следы яда группы "Новичок". Канцлер Ангела Меркель осудила "атаку " и потребовала объяснений от России.

Против "новичка" шансов у Навального не было бы

Однако, разработчики препарата утверждают: если бы в отношении блогера был применен именно этот препарат, то он (Навальный) был бы уже мертв.

Сейчас же все известные симптомы — врачи с момента перевода Навального в Германию не щедры на информацию о его состоянии — наводят на мысль о том, что озвученные выводы были неточными.

Леонид Ринк и Владимир Углев — разработчики химического вещества, о котором кричат газеты — отвергли немецкие претензии.

Они говорят, что "Новичок считается чрезвычайно смертоносным нервно-паралитическим веществом, и Навальный никак не мог пережить его применение. Кроме того, Углев указал, что другие люди, которые взаимодействовали с лидером московского протеста после того, как он заболел, — это пассажиры самолета, бригады скорой помощи и т. д. — тоже были бы заражены.

"Симптомы абсолютно не похожи", — сказал Ринк (цитата РИА Новости).

По его словам, если бы Новичок был использован, у Навального были бы судороги, и он бы уже умер, а не впал в кому:

"Он уже давно покоился бы на кладбище, вот и все", — объяснил ученый. "Я считаю, что применение боевых отравляющих веществ: зарина, сомана и новичка (А-234) может быть исключено из списка возможных, — сообщил Углев агентству "Интерфакс". — Кроме самого Навального, люди вокруг него также будут поражены в той или иной форме."

ДЛЯ СПРАВКИ:

Владимир Углев и Леонид Ринк являются одними из основателей советской программы создания химического оружия "Новичок". До 1991 года оба они работали в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах Саратовской области.