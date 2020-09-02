7-летний принц Джордж приобщается к "кровавому спорту"

Сына Кейт Миддлтон, принца Джорджа, которому исполнилось 7 лет этим летом, приобщают к охоте — традиционному развлечению королевской семьи. Обычно охотой занимаются в летней резиденции Балморал, где собирается вся королевская семья.

Напомним, что не одобряли охоту только принцесса Диана и Меган Маркл, которая запретила принцу Гарри заниматься этим "жестоким и бессмысленным делом", по ее мнению.