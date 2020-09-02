Сына Кейт Миддлтон, принца Джорджа, которому исполнилось 7 лет этим летом, приобщают к охоте — традиционному развлечению королевской семьи. Обычно охотой занимаются в летней резиденции Балморал, где собирается вся королевская семья.
Напомним, что не одобряли охоту только принцесса Диана и Меган Маркл, которая запретила принцу Гарри заниматься этим "жестоким и бессмысленным делом", по ее мнению.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.