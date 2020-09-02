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Школьники из России взяли шесть медалей на Евроолимпиаде по географии

Общество

Российские школьники завоевали 5 серебряных медалей и 1 бронзовую на Европейской олимпиаде по географии в Сербии.

Школьники из России взяли шесть медалей на Евроолимпиаде по географии

"В состязании в дистанционном формате принимали участие школьники из 15 стран. Российская сборная в младшей возрастной группе заняла первое командное место, а старшая возрастная категория оказалась на почетном втором месте", — говорится в сообщении МГУ.

Бронзовую медаль получил Жуков Павел из Липецкой области. Обладателями серебряных медалей стали Елена Агапова (Санкт-Петербург), Константин Астахов (Москва), Дмитрий Фомин (Московская область), Ян Некрашевич (Костромская область), а также Андрей Охлопков из Ханты-Мансийского автономного округа.

"Непосредственная подготовка к олимпиаде проходила в два этапа: дистанционные учебно-тренировочные сборы, нацеленные на повышение уровня географической подготовки в целом, затем — установочные сборы, цель которых — подготовка именно к Европейской олимпиаде. При этом основной акцент был сделан на изучении специфического географического английского языка, терминов и названий на английском. В процессе подготовки я решал задания всероссийского этапа олимпиады прошлых лет. На мой взгляд, основная сложность Европейской олимпиады — выполнение всех заданий на английском языке", — рассказал обладатель "серебра" Андрей Охлопков.

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