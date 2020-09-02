Школьники из России взяли шесть медалей на Евроолимпиаде по географии

Российские школьники завоевали 5 серебряных медалей и 1 бронзовую на Европейской олимпиаде по географии в Сербии.

"В состязании в дистанционном формате принимали участие школьники из 15 стран. Российская сборная в младшей возрастной группе заняла первое командное место, а старшая возрастная категория оказалась на почетном втором месте", — говорится в сообщении МГУ.

Бронзовую медаль получил Жуков Павел из Липецкой области. Обладателями серебряных медалей стали Елена Агапова (Санкт-Петербург), Константин Астахов (Москва), Дмитрий Фомин (Московская область), Ян Некрашевич (Костромская область), а также Андрей Охлопков из Ханты-Мансийского автономного округа.