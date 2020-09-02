Российские школьники завоевали 5 серебряных медалей и 1 бронзовую на Европейской олимпиаде по географии в Сербии.
"В состязании в дистанционном формате принимали участие школьники из 15 стран. Российская сборная в младшей возрастной группе заняла первое командное место, а старшая возрастная категория оказалась на почетном втором месте", — говорится в сообщении МГУ.
Бронзовую медаль получил Жуков Павел из Липецкой области. Обладателями серебряных медалей стали Елена Агапова (Санкт-Петербург), Константин Астахов (Москва), Дмитрий Фомин (Московская область), Ян Некрашевич (Костромская область), а также Андрей Охлопков из Ханты-Мансийского автономного округа.
"Непосредственная подготовка к олимпиаде проходила в два этапа: дистанционные учебно-тренировочные сборы, нацеленные на повышение уровня географической подготовки в целом, затем — установочные сборы, цель которых — подготовка именно к Европейской олимпиаде. При этом основной акцент был сделан на изучении специфического географического английского языка, терминов и названий на английском. В процессе подготовки я решал задания всероссийского этапа олимпиады прошлых лет. На мой взгляд, основная сложность Европейской олимпиады — выполнение всех заданий на английском языке", — рассказал обладатель "серебра" Андрей Охлопков.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.