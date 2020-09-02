Имущественный налог для многодетных семей России необходимо отменить. Это правило должно исполняться, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет.
С такой инициативой выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Своё предложение она направила на рассмотрение правительства.
"Я полностью согласен с таким предложением. Другое дело, получится ли его реализовать. Но вообще это правильная политика, то есть правильное устремление. На самом деле стране необходимо социальное выравнивание. И как раз это предложение в русле этой философии, которую я полностью разделяю.
Здесь, правда, есть вопрос: где больше бедных людей — в многодетных семьях или в немногодетных. Если среди многодетных семей больше богатых, тогда эта инициатива не имеет смысла. Поэтому подход для реализации такой идеи должен быть дифференцированным", — считает научный руководитель Института экономики РАН, сопредседатель Московского экономического форума, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг.
Как ранее писала "Правда.Ру", для реализации такой инициативы потребуется внесение изменений в Семейный и Налоговый кодексы России.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.