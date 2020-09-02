Налоговые послабления для многодетных семей - правильный шаг

Имущественный налог для многодетных семей России необходимо отменить. Это правило должно исполняться, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет.

С такой инициативой выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Своё предложение она направила на рассмотрение правительства.

"Я полностью согласен с таким предложением. Другое дело, получится ли его реализовать. Но вообще это правильная политика, то есть правильное устремление. На самом деле стране необходимо социальное выравнивание. И как раз это предложение в русле этой философии, которую я полностью разделяю. Здесь, правда, есть вопрос: где больше бедных людей — в многодетных семьях или в немногодетных. Если среди многодетных семей больше богатых, тогда эта инициатива не имеет смысла. Поэтому подход для реализации такой идеи должен быть дифференцированным", — считает научный руководитель Института экономики РАН, сопредседатель Московского экономического форума, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг.

Как ранее писала "Правда.Ру", для реализации такой инициативы потребуется внесение изменений в Семейный и Налоговый кодексы России.