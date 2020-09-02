Актриса Оксана Акиньшина тоже не удержалась и выложила фото младшего сына Кости, который пошел в первый класс. Пр словам поклонников, сын вырос красавцем, "весь в маму".
Это для актрисы редкость — она одна из самых скрытных звезд российской эстрады, а уж своих детей и вовсе никогда не показывает публике.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.