Актриса Оксана Акиньшина показала фото сына

Актриса Оксана Акиньшина тоже не удержалась и выложила фото младшего сына Кости, который пошел в первый класс. Пр словам поклонников, сын вырос красавцем, "весь в маму".

Это для актрисы редкость — она одна из самых скрытных звезд российской эстрады, а уж своих детей и вовсе никогда не показывает публике.